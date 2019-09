Nonna e nipotina di tre anni investite da un'auto mentre attraversano sulle strisce

Stavano attraversando sulle strisce pedonali quando un'auto le ha investite. Incidente stradale nel pomeriggio di martedì 3 settembre a Monza, in via Lecco.

Alle 16, all'altezza del civico 24, una vettura condotta da un uomo di 74 anni di Villasanta, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito due pedoni - una donna di sessant'anni e la nipotina di tre - intente ad attraversare la strada.

Sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 con due ambulanze e l'automedica insieme alla polizia locale del capoluogo brianzolo. Gli agenti si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

La nonna e la piccola sono state soccorse dal personale sanitario e trasferite in codice giallo in ospedale per accertamenti.