Nova Milanese, investe il cognato con l'auto nel parcheggio: morto 86enne

Un'uscita che si è trasformata in una terribile tragedia con un uomo, un pensionato di 86 anni, Adelio Ferrario, che ha perso la vita dopo essere stato investito dall'auto con al volante il cognato, di 91 anni.

E' successo a Nova Milanese, nel pomeriggio di venerdì 5 giugno. I due uomini - entrambi di Limbiate - si erano recati in auto presso un'azienda agricola della cittadina: qui l'86enne è sceso dal veicolo lasciato in sosta nella proprietà in via delle Industrie per entrare ad acquistare alcuni prodotti caseari mentre il cognato è rimasto nell'abitacolo. Forse con l'intento di spostare il veicolo, l'uomo si è messo al posto di guida e in pochi istanti si è consumata la tragedia.

La vettura - accessa e in marcia in avanti - ha investito il pensionato che è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 giunto con un'ambulanza in codice rosso. L'uomo è stato stabilizzato e accompagnato all'ospedale San Raffaele di Milano dove purtroppo è deceduto poco dopo. A Nova Milanese venerdì sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale del comando cittadino che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del drammatico sinistro.