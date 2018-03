Incidente a Nova Milanese: donna di 74 anni portata al Niguarda in codice rosso

Una donna di settantaquattro anni è stata soccorsa e trasferita in codice rosso in ospedale al Niguarda di Milano in seguito a un incidente stradale. La signora, al volante di una Fiat Panda, giovedi' mattina, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine e forse a causa di un malore, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un panettone in via Garibaldi.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Nova Milanese e i soccorsi del 118 con un'ambulanza in codice rosso che ha soccorso la donna e l'ha trasferita in ospedale a Milano al Niguarda in codice rosso. Al momento dell'intervento dei soccorsi la signora, residente a Nova Milanese, non era cosciente e non è escluso che poco prima dello schianto la donna possa essere stata colta da un malore. La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli agenti della polizia locale che stanno ricostruendo l'accaduto.