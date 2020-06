Incidente a Nova Milanese, bimbo in bici travolto da un'auto: in ospedale, è grave

È stato trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza il bambino di dieci anni che è stato travolto da un'auto in via Oberdan a Nova Milanese nel pomeriggio di lunedì 15 giugno.

Tutto è accaduto alle 14.30, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale della cittadina tra Monza e Milano, secondo quanto trapelato pare che il bimbo fosse in sella alla sua biciclette insieme ad alcuni amichetti. L'incidente — le cui responsabilità sono tutte da accertare — sembra essere avvenuto mentre il bimbo stesse cercando di attraversare la strada: un'auto appena uscita dal parcheggio l'ha travolto. Un impatto violento tanto che il piccolo è finito sul parabrezza dell'auto e poi sull'asfalto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il bimbo, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso. Le sue condizioni sono serie ma non sembra essere in pericolo di vita. Gli agenti della Locale hanno eseguito i rilievi e raccolto la testimonianza dell'automobilista e delle persone presenti.