Incidente a Nova Milanese, auto finisce sopra un'altra vettura: coinvolti anche due bambini

Tre auto e sette persone coinvolte in un incidente stradale a Nova Milanese tra cui due bambini. Questo il bilancio del sinistro avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì in via Diaz, a ridosso del semaforo davanti al supermercato Lidl che per fortuna non ha provocato feriti gravi.

Una delle tre vetture coinvolte nell'incidente, dopo l'impatto, ha perso il controllo ed è salita sopra un'altra auto.

L'allarme è scattato intorno alle 18 e in via Diaz, per prestare assistenza ai feriti, sette persone in tutto tra i 19 e i 48 anni tra cui un bimbo di un anno e una bambina di otto, si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale.

Per fortuna, a parte lo "scenografico" impatto, la situazione è rientrata e una sola ambulanza ha trasferito in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza le persone che necessitavano di cure mediche.

L'esatta dinamica dello schianto è ora al vaglio delle forze dell'ordine.

(Foto I.Greco /Facebook)