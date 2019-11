Nova Milanese, donna investita in via Garibaldi nella notte: è grave

Grave incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì a Nova Milanese. Una donna è stata investita da un mezzo e sbalzata sull'asfalto, in via Garibaldi, a diversi metri di distanza dal luogo dell'impatto.

La vittima, che ora è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano, è stata soccorsa dal personale dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza allertate in codice rosso. La giovane secondo le prime informazioni avrebbe riportato un trauma cranico e traumi agli arti superiori - mano destra e mano sinistra - ed è stata ccompagnata da un'ambulanza in codice giallo in ospedale.

Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro ed effettuare i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio.