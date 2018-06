Perde il controllo dello scooter e vola a terra: ragazza di 16 anni in ospedale

Probabilmente ha perso il controllo dello scooter a causa dell'asfalto viscido ed è caduta a terra. Incidente nella mattianta di venerdì 8 giugno in via monsignor Bernareggi, a Oreno di Vimercate. Protagonista del fatto: una ragazzina di 16 anni, accompagnata al pronto soccorso in ambulanza.

Tutto è accaduto cinque minuti prima delle 8, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emegenza urgenza. Sul posto è intervenuta in codice giallo un'ambulanza e i sanitari hanno trasportato la ragazzina all'ospedale di Vimercate, fortunatamente in codice verde. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Per i rilievi del caso e per regolare il traffico sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale.