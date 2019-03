Incidente a Paderno, donna travolta da un camion mentre attraversa in bici: è gravissima

Sarebbe stata travolta da un camion all'incrocio mentre attraversavala strada a bordo della sua bicicletta. Il mezzo pesante, un camion con il cassone ribaltabile, l'avrebbe presa in pieno e lei sarebbe rimasta incastrata sotto il mezzo.

Gravissimo incidente stradale martedì pomeriggio a Paderno Dugnano, dove poco prima delle 17 una donna di quarantotto anni è stata investita all'incrocio tra la Provinciale e via Costantino Nigra. La vittima - che stando ai primi riscontri della Locale stava attraversando la strada in bici - è rimasta schiacciata sotto le ruote della motrice e per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Soccorsa dagli equipaggi di due ambulanze e un elicottero del 118, la 48enne è stata portata al San Gerardo di Monza. Secondo quanto riferito dagli stessi soccorritori, la donna ha riportato fratture a entrambe le caviglie, al bacino e traumi alla testa e agli arti superiori: è stata intubata ed è in pericolo di vita.

Poco prima, verso le 16, un altro grave incidente era avvenuto in via Comasina, dove a scontrarsi sono state una moto e un'auto. Ad avere la peggio è stato il giovane che era alla guida del mezzo a due ruote e che ora si trova in ospedale in condizioni gravi.