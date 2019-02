Schianto all'incrocio tra una Panda e un fuoristrada: Defender si ribalta in strada

Incidente a Villasanta nella mattinata di domenica 10 febbraio: una Fiat Panda e Un Land Rover Defender si sono scontrati intorno alle 12 all'incrocio tra via Buonarroti e una sua traversa. Ad avere la peggio è stato il fuoristrada che si è ribaltato su un fianco.

Nell'impatto sono rimaste ferite due persone: un 48enne e un 72enne, accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico di Monza per le cure del caso. Per i rilievi che determineranno la dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del gruppo Monza.