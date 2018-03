Incidente nel parco di Monza, auto si schianta contro il muro della storica Villa Mirabello

Una parte del muro di cinta di Villa Mirabello, nel Parco di Monza, abbattuto da un'auto in un incidente stradale. E' questo il primo bilancio del sinistro avvenuto nella serata di martedì dopo le 19 all'interno dell'area verde monzese, lungo viale Mirabello.

Secondo una prima ricostruzione pare che il veicolo, una vettura Audi, abbia fatto tutto da solo e il conducente del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento abbia perso il controllo, finendo contro la recinzione di cinta muraria della storica e secentesca Villa Mirabello, oggi sede espositiva del complesso della Reggia e del Parco di Monza dove mercoledì era in programma l'inaugurazione della mostra "Star Wars". L'uomo alla guida ha detto agli agenti di aver terzato bruscamente all'ultimo momento dopo essersi accorto che la sua destinazione si trovava alla sua destra. La manovra azzardata però è terminata contro il muro.

L'impatto ha causato il crollo di una porzione di muro e di un manufatto in granito posto sopra uno dei pilastri ornamentali all'ingresso dell'area che è precipitato sul parabrezza del veicolo, sfondandolo. Sul posto sono accorsi i mezzi di emergenza del 118 con due ambulanze e un'automedica insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale del capoluogo brianzolo. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Video | Auto sfonda il muro di Villa Mirabello

Il sinistro, oltre ai danni e il pesante bilancio delle conseguenze dal punto di vista artistico, non ha causato feriti gravi. La sfera di granito però, dopo lo schianto contro il muro, è precipitata contro il parabrezza, sfondandolo. I sanitari del 118 hanno prestato assistenza a due uomini e il conducente del mezzo è stato trasferito in ospedale in codice verde.