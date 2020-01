Incidente a Monza, 72enne investito mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali

Non si è accorto di un uomo che stava attraversando la strada e lo ha investito sulle strisce pedonali. Incidente stradale nella mattinata di mercoledì 29 gennaio a Monza, in via Turati.

Un monzese di sessant'anni al volante di una Renault Scenic che guidava proveniendo da Largo Mazzini, all'altezza dell'intersezione con via Guarenti, ha investito un uomo di 72 anni, marocchino, residente a Mezzago. Sul posto intorno alle 8.30 si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza allertata in codice rosso insieme a una pattuglia della sezione Infortunistica della polizia locale.

Il pedone è stato soccorso e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza: fortunatamente le su condizioni sono risultate fin da subito meno preoccuanti del previsto e il trasferimento è avvenuto in codice verde. Il conducente è stato sanzionato per omessa precedenza e ha riferito agli agenti di non essersi accorto del pedone a causa della scarsa visibilità legata all'esposizione diretta alla luce solare.