Investe un pensionato in bici poi scappa: ricercato pirata della strada

Se l’è vista brutta un pensionato di 75 anni, di Limbiate. In sella alla sua bicicletta, l’anziano è stato investito da un automobilista, che si è dato alla fuga, abbandonando il 75enne ferito sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto giovedì scorso in via Ubaldo Panceri, al confine tra Limbiate e Varedo. A soccorrerlo ci hanno pensato alcuni automobilisti che stavano passando in quel momento. Dopo averlo calmato, hanno iprestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei medici del 118, degli agenti della polizia locale e dei carabinieri di Desio. Per fortuna le condizioni del pensionato non sono apparse gravi.

Il ciclista se l’è cavata con alcune contusioni ed escoriazioni in tutto il corpo e con un grande spavento. Ora carabinieri e polizia locale stanno cercando di rintracciare il pirata.