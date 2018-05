Incidente a Pessano con Bornago, schianto frontale sulla provinciale: grave un uomo

Prima lo schianto frontale tra due auto, poi le sirene delle ambulanze e la corsa al pronto soccorso. Incidente nella serata di venerdì 18 maggio sulla strada provinciale 13 a Pessano con Bornago.

Tutto è accaduto intorno alle 20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dei feriti — due uomini di 32 e 51 anni — sono subito apparse gravi: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto quattro ambulanze e l'elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Gorgonzola che hanno estratto dalle lamiere contorte i due uomini. Il più grave, un uomo di di 32 anni, è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda con l'eliambulanza; le sue condizioni sono gravi, ma sembra non essere in pericolo di vita. Meno gravi, invece, le condizioni del 31enne accompagnato al San Gerardo di Monza in codice giallo.

Non è ancora chiara la dinamica che ha causato lo schianto, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Vimercate. Secondo una prima ricostruzione sembra che una delle due automobili abbia invaso la corsia opposta, ancora da chiarire quale delle due e il motivo.