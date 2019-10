Incidente sulla strada provinciale tra Pessano con Bornago e Caponago

Incidente stradale nella mattinata di giovedì 10 ottobre lungo la strada provinciale 13 tra Pessano con Bornago e Caponago, a ridosso del territorio del comune brianzolo. Lo schianto, che ha coinvolto un'auto, una Mercedes, e un furgoncino, è avvenuto alle 9.22.

Sul posto, insieme alle forze dell'ordine, anche i soccorsi del 118. L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza preallertata in codice giallo. Fortunatamente il sinistro non ha provocato feriti gravi: risultano due uomini di 28 e 55 anni coinvolti. Il mezzo di emergenza è ripartito in codice verde alla volta dell'ospedale. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine.

L'incidente - Foto Facebook/Nino Consolo