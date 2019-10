Sgomma con l'Audi presa a noleggio in piazza e investe un uomo: incidente a Monza

Ha fatto per due volte il giro di piazza Carducci sgommando, al volante di una potente Audi R8 presa a noleggio, e ha perso il controllo finendo contro una seconda vettura in sosta e investendo un uomo che passava di lì e abbattendo la sbarra del parcheggio. E' successo a Monza nel pomeriggio di sabato 12 ottobre.

Sul posto insieme ai mezzi di emergenza del 118 sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell'incidente. Al volante della potente auto da 200mila euro un ragazzo di 22 anni monzese: il giovane è finito prima contro una vettura parcheggiata e poi ha investito un pedone che è finito al pronto soccorso del San Gerardo con lesioni alle gambe.

La corsa dell'Audi poi è terminata contro la sbarra del parcheggio a pagamento che è stata abbattuta. Il giovane conducente è stato sottoposto al pretest alcolemico e per gli stupefacenti ma l'accertamento ha dato esito negativo.

Il 22enne è stato multato per la velocità elevata e per la condotta di guida pericolosa ed è scattata una segnalazione alla prefettura per la sospensione della patente.