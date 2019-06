Incidente a Pioltello, bimba di quattro anni travolta da auto: arriva l'elisoccorso

Paura per una bambina di quatro anni a Seggiano, frazione di Pioltello, nell'hinterland Milanese. La piccola è stata travolta da un'auto in piazza Giuseppe Garibaldi, attorno alle 12.40 di giovedì.

Incidente a Pioltello: interviene l'elisoccorso

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza. In piazza sono intervenuti i medici del 118, arrivati con l'elisoccorso e con un'ambulanza. Ancora non sono note le condizioni della minore ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita.

La polizia locale e i carabinieri - compagnia di Cassano D'Adda - sono arrivati sul porto per i rilievi. Sembra, secondo le prime informazioni, che la bambina stesse attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali ma per sapere la dinamica esatta bisognerà aspettare la fine dei rilievi.