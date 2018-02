Incidente a Pioltello, Panda finisce contro un'auto ferma in strada: in ospedale anche due bambini

Incidente domenica sera a Pioltello, lungo la strada provinciale Cassanese. Intorno alle 22, all'altezza di una galleria, una Fiat Panda su cui viaggiava una famiglia di cittadini di origine sudamericana residenti a Milano, composta da padre, madre, due figli di sei e due anni e due zii, è finita contro una seconda auto ferma sul margine destro della carreggiata.

Lo schianto è stato violento e nel sinistro sono rimaste coinvolte otto persone, sei delle quali viaggiavano a bordo dello stesso mezzo. Sul posto, insieme ai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco e sei mezzi del 118 con cinque ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso. Fortunatamente le condizioni di tutte le persone soccorse si sono rivelate meno gravi del previsto e i feriti sono stati trasferiti in codice verde e giallo negli ospedali di Vimercate, Milano Niguarda e San Raffaele. Soccorsi e ricoverati in ospedale (e poi dimessi) anche i due bambini.

Guarda il video | Feriti anche due bambini

Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica del sinistro e i carabinieri hanno sottoposto al test dell'etilometro il conducente della Panda per cui si attendono i risultati per escludere che l'uomo fosse alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche.