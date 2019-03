Incidente a Pioltello: travolta e uccisa da un furgone mentre attraversa la provinciale

È morta la donna di 69 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale a Pioltello, alle porte della Brianza, sabato mattina. La vittima è deceduta dopo il ricovero all'ospedale San Raffaele dopo essere stata travolta da un furgoncino mentre attraversava la provinciale 121 insieme al marito.

L'incidente

Tutto era accaduto intorno alle 10 quando il furgoncino è piombato sulla coppia che stava attraversando l'arteria stradale. Le condizioni dei due - 69 anni lei, 73 lui - erano apparse subito gravissime, tanto che sul posto erano stati inviati gli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica preallertati in codice rosso dalla centrale operativa del 118.

Ad avere la peggio, stando a quanto appreso, era stata la donna: aveva riportato un gravissimo trauma cranico e ferite in altre parti del corpo. Intubata dai sanitari del 118, la 69enne era stata portata d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stata ricoverata in coma e dove è morta poche ore dopo. Gravi anche le condizioni del compagno, che era ricoverato al San Gerardo di Monza, anche lui con un serio trauma cranico.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, secondo una prima ricostruzione sembra che il furgone viaggiasse in direzione Seggiano mentre la coppia stava attraversando in prossimità del semaforo. Il conducente del furgone è stato denunciato per omicidio stradale.