Si fermano per soccorrere auto in panne e furgone li travolge: incidente a Pioltello

Un'auto in panne ferma a bordo strada, una seconda vettura che accosta per prestare soccorso e un furgone che, complice forse la nebbia fitta, non si accorge di quanto stava accadendo e travolge i due mezzi.

L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì 3 febbraio a Pioltello, lungo la Rivoltana, alle porte della Brianza. Lo schianto - che ha coinvolto complessivamente tre veicoli - è avvenuto intorno alle 22 all'altezza dell'uscita San Felice. A bordo dei mezzi viaggiavano due nuclei familiari tra cui anche un bambino di due anni.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con tre ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda. Le condizioni dei feriti - cinque persone soccorse in tutto - fortunatamente sono apparse fin da subito meno gravi dei previsto e i coinvolti (il bambino, una coppia di 39 anni e due uomini di 43 e 52 anni) sono stati accompagnati negli ospedali di Melzo, Cernusco sul Naviglio e Milano San Raffaele.

L'esatta dinamica dello schianto che ha anche causato il ribaltamento del furgone e provocato ingenti danni ai veicoli è al vaglio delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il tratto lunedì sera è rimasto chiuso al traffico diverse ore per permettere l'intervento dei mezzi di emergenza.