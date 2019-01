Guida ubriaco ma si schianta contro un'auto, scappa lasciando una donna ferita: preso

Prima ha causato un incidente, ha ferito una donna ed è scappato. Ha cercato di far perdere le sue tracce, ma è stato rintracciato e arrestato con l'accusa di omissione di soccorso e fuga a seguito di sinistro stradale con feriti. È successo nella serata di domenica 13 gennaio a Bernareggio, nei guai un marocchino di 53 anni residente a Sulbiate (Monza). La notizia è stata resa nota dai carabinieri di Vimercate.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 19.40 in via Prinetti quando il 53enne alla guida di un Fiat Ducato, immettendosi in via Prinetti da un parcheggio, ha travolto la Toyota Aygo guidata da una donna di 38 anni. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e la donna è stata accompagnata al pronto soccorso in codice verde per accertamenti, mentre l'uomo è scappato a piedi lasciando il suo furgone sul luogo dell'incidente.

I carabinieri della compagnia di Vimercate lo hanno rintracciato nella sua abitazione e per lui sono scattate le manette. Ai militari ha detto di essersi spaventato e di essere entrato nel panico. Secondo quanto riferito dagli investigatori della compagnia di Vimercate aveva un "alto tasso alcolemico".