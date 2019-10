Sbanda e fa cadere un ciclista poi fugge, inseguito e fermato da agente fuori servizio

Ha sbandato verso destra e colpito un ciclista che pedalava lungo viale Stucchi, senza poi fermarsi a soccorrerlo. L'incidente risale allo scorso 5 ottobre ed è avvenuto a Monza intorno alle sei e trenta di mattina. Ad accorgersi di quanto era accaduto è stato un agente in servizio presso il comando di polizia locale di Monza che ha notato la manovra della Ford Focus mentre guidava diretto al lavoro e si è messo all'inseguimento della vettura, annotando il numero di targa e cercando inutilmente di richiamare l'attenzione dell'uomo al volante per farlo accostare. Il conducente ha proseguito la sua corsa ma è stato rintracciato e identificato qualche ora dopo dai colleghi del comando di via Marsala grazie agli accertamenti sulla targa: si tratta di un cittadino albanese di 65 anni.

Mentre l'agente fuori servizio seguiva la vettura in fuga, la vittima nonostante le ferite riportate è riuscita a rialzarsi e ad allontanarsi dal luogo del sinistro. La polizia locale ha effettuato diversi sopralluoghi in zona e negli ospedali nel tentativo di rintracciare la persona ferita che ad oggi non è ancora stata identificata. Si tratta di un incidente singolare in cui, grazie al tempestivo intervento dell'agente fuori servizio, è stato fermato e identificato il "pirata" ma manca la vittima del sinistro che la polizia locale sta cercando di contattare.