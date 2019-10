Tampona un'auto in rotonda poi scappa: agente fuori servizio incastra il "pirata"

Ha tamponato un'auto arrivando in rotonda a velocità sostenuta, senza frenare. Poi, dopo lo schianto, è ripartito senza nemmeno fermarsi per accertarsi delle condizioni della conducente che era al volante dell'altro veicolo. L'intera scena, avvenuta all'alba di mercoledì 30 ottobre, a Monza, all'altezza del cimitero, non è passata inosservata. In quel tratto proprio in quel momento transitava una agente in servizio presso il comando di polizia locale di Sesto San Giovanni che ha assistito all'incidente e ha avuto la prontezza di riflessi di annotare il numero di targa e il modello del veicolo in fuga. Che è stato quindi rintracciato così come il suo conducente.

A bordo dell'auto tamponata, una Opel, viaggiava una donna di 62 anni residente a Carnate. E' stata proprio la signora, meravigliata per la cortesia e la premura dimostrata dall'agente che l'ha soccorsa a scrivere sui social un post per ringraziare la polizia locale e raccontare quanto acacduto. L'agente ha soccorso la signora che fortunatamente è uscita illesa dallo schianto e segnalato il sinistro alla centrale operativa della polizia locale di Monza che è giunta sul posto, all'altezza della rotonda tra viale Sicilia e viale Stucchi, con una pattuglia della sezione Infortunistica.

Grazie al numero di targa è stato rintracciato il veicolo, una Fiat Punto di proprietà di un cittadino italiano residente a Gorgonzola che ora gli agenti del comando di via Marsala si stanno occupando di rintracciare. L'uomo dovrà rispondere della fuga dopo il sinistro e pagare una multa di 303 euro. Non scatterà nessuna denuncia in quanto fortunatamente l'incidente non ha provocato feriti ma sono ingenti invece i danni al veicolo.