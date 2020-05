Vedano al Lambro, investe una moto poi si allontana: "caccia" all'auto pirata

Lo schianto, violento, il volo sull'asfalto e poi la fuga. Con il motociclista ferito rimasto a terra in attesa dei soccorsi. Incidente strada nella serata di sabato a Vedano al Lambro, al confine con Biassono.

Un ragazzo di ventisei anni mentre era in sella alla sua dueruote è stato urtato da una vettura, che dopo l'impatto ha proseguito la corsa senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 che hanno trasferito il giovane in ospedale al San Gerardo di verde. Per fortuna, nonostante il violento schianto, le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto e l'arrivo in Pronto Soccorso è avvenuto in codice verde.

I rilievi per ricostruire la dianmica del sinistro e risalire alla vettura che si è allontanata dopo l'incidente sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza. Il responsabile potrebbe dover rispondere di omissione di soccorso. Indagini in corso.