Schianto con la Porsche d'epoca, incidente sabato sera in via Mauri

Una Porsche d'epoca distrutta e un violentissimo schianto che ha provocato tre feriti. Incidente sabato sera a Monza, in via Mauri, all'altezza dell'intersezione con via Solferino.

Poco dopo le 22 una Porsche d'epoca rossa condotta da un 60enne monzese si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con una Renault Clio con a bordo una coppia di ragazzi.

Subito dopo il sinistro in via Mauri si sono precipitati tre mezzi del 118 preallertati in codice rosso, i vigili del fuoco e la polizia locale di Monza. Un'ambulanza ha trasferito a sirene spiegate all'ospedale San Gerardo il conducente dell'auto d'epoca che ha riportato una vistosa ferita alla testa. Per soccorrere l'uomo è stato necessario l'intervento dei pompieri che hanno dovuto tagliare il tettuccio dell'abitacolo ed estrarre il sesantenne ferito. I due ragazzi, 30 e 29 anni, sono invece stati trasferiti in codice verde e giallo all'ospedale San Raffaele di Milano.

Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto e accertare le responsabilità.