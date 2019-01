Perde il controllo dello scooter mentre consegna le lettere: postino si schianta

Incidente ad Albiate nella mattinata di giovedì 17 gennaio: un postino di 36 anni ha perso il controllo dello scooter ed è rovinato a terra all'incrocio tra via Viganò e via Rimembranze.

L'incidente, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, è avvenuto un attimo prima delle 8.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza in codice giallo. Il 36enne è stato poi portato al pronto soccorso dell'ospedale di Carate Brianza in codice verde.

Secondo quanto trapelato pare che nell'incidente non sia rimasto coinvolto nessun altro mezzo. Per i rilievi e per regolare il traffico sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale.