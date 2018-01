Incidente stradale in Valtellina, muore un ragazzo di 25 anni di Paderno Dugnano

Un ragazzo di 25 anni di Paderno Dugnano deceduto, diversi feriti e un autobus ribaltato. Questo il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto in Valtellina martedì 30 gennaio.

Il sinistro si è verificato intorno alle sette, lungo la strada statale 38 dello Stelvio. Un pullman è uscito di strada e si è ribaltato all'altezza dell'Iper Verde, nel Comune di Castione Andevenno. Secondo una prima ricostruzione, l'autobus sarebbe uscito di strada in seguito allo scontro con un'automobile condotta da un ventisettenne di Paderno Dugnano deceduto nell'impatto. La vittima è Stefano D'Alessandris, 25 anni, che come ogni mattina si stava recando a lavoro in Valtellina.

Sul posto i soccorritori del 118 che hanno medicato tre persone ferite in modo non grave. Il traffico automobilistico è stato deviato su strade secondarie in entrambe le direzioni.