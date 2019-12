Incidenti stradali, tre ragazzini investiti in ospedale in mezz'ora in Brianza

Tre ragazzini mercoledì mattina sono finiti in ospedale a causa di tre incidenti stradali avvenuti nel giro di mezz'ora in Brianza. Tra le sette e trenta e le otto a Seregno, Desio e Giussano sono stati soccorsi mentre si recavano a scuola una quindicenne, un ragazzino di dodici anni e un sedicenne in sella a un motorino.

Nessuno di loro fortunatamente versa in gravi condizioni e tutti sono stati accompagnati per accertamenti nei vicini ospedali. Il primo incidente si è verificato alle 7.30 a Seregno in via Beccaria dove è intervenuta un'ambulanza del Soccorso Seregno in codice giallo per assistere una ragazzina di quindici anni investita mentre era a piedi. La giovane - che era sveglia e cosciente al momento dell'intervento dei sanitari - è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Poco dopo, a Desio, alle 8, in via Gabellini è stato investito un ragazzo di dodici anni in bicicletta. Anche lui è stato trasferito in codice giallo con traumi alle gambe all'ospedale di Desio. Intervento in codice verde invece a Giussano per un ragazzo di sedici anni soccorso in via Trieste all'altezza del civico 113 in seguito a un sinistro che ha coinvolto anche un'auto.