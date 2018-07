Incidente in via Nievo a Monza, urta il cordolo e si ribalta nel parcheggio del cimitero

Avrebbe urtato un cordolo del parcheggio durante una manovra ed è finito con le ruote all'aria. Incidente nella serata di giovedì 13 luglio nel posteggio del cimitero di via Nievo a Monza.



Tutto è accaduto intorno alle 21.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni del conducente dell'utilitaria, un uomo di 61 anni, sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato i soccorsi in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave e il 61enne è stato accompagnato in codice verde al Policlinico. L'auto è stata rimossa da Agliata soccorso.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza. Poco dopo, intorno alle 23 in via Monte Bisbino, un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito in un incidente stradale simile.