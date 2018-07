Incidente in via Monte Bisbino, auto si ribalta dopo lo schianto: un ragazzo in ospedale

Una Renault Twingo ribaltata in mezzo alla strada, devastata dall'impatto, e un ragazzo di 23 anni in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di giovedì 12 luglio in via Monte Bisbino a Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 23, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima dinamica sembra che il 23enne, alla guida della Twingo, abbia urtato una Fiat 500 Abarth che era parcheggiata nelle vicinanze e poi si sia ribaltato in mezzo alla carreggiata. Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le condizioni del 23enne si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del San Gerardo, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Monza e gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi che determineranno la dinamica dell'incidente. L'auto è stata rimossa da Agliata soccorso. Poco prima un uomo di 61 anni era rimasto coinvolto in un incidente simile in vi Nievo.