Senago, auto finisce nel canale Villoresi: soccorsa una donna intrappolata in acqua

Un'auto nelle acque del canale e una donna di 44 anni soccorsa dai vigili del fuoco che si sono calati nel Villoresi per estrarre dall'abitacolo la signora.

Brutto incidente stradale nella mattinata di venerdì 26 gennaio a Senago, alle porte della Brianza. Tutto è accaduto un minuto prima di mezzogiorno in via per Cesate, a ridosso del canale Villoresi. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la vettura dopo un urto contro il guardrail è finita nel canale, con un volo di diversi metri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno portato in salvo la donna dalle lamiere dell'auto.

La 44enne, estratta viva dall'abitacolo, è stata soccorsa dai sanitari e trasferita in codice giallo in ospedale. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, ma pare che il sinistro abbia coinvolto un solo veicolo.