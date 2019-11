Seregno, uomo investito in bici in via Valassina: è gravissimo

Incidente stradale nella serata di lunedì 4 novembre a Seregno. Lungo via Valassina, all'altezza dell'intersezione con via Jefferson, un uomo in sella a una bicicletta è stato investito.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 19 e sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica in codice rosso: il ciclista, un cittadini straniero, è stato accompagnato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato a causa di un trauma cranico importante riportato nello schianto.

Secondo quanto riferito dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza l'uomo risulta fosse cosciente al momento dell'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Seregno che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.