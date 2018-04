Incidente a Seregno, tamponamento tra due auto: in via Colzani arriva l'elisoccorso

Sette mezzi di emergenza del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono intervenuti domenica sera a Seregno, in via Colzani, in seguito a un violento incidente stradale.

Il sinistro si è verificato intorno alle 19.30 a ridosso di un semaforo: un'Audi, con a bordo cinque occupanti, avrebbe tamponato, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la vettura che la precedeva. Sul posto, per soccorrere i feriti, sono intervenuti l'elisoccorso, cinque ambulanze e l'automedica insieme ai pompieri che per liberare le persone coinvolte dalle lamiere dell'abitacolo deformato dallo schianto hanno dovuto tagliare il tettuccio dell'auto.

I feriti, tutti tra i 20 e i 29 anni e un 43enne, sono stati trasferiti tutti in codice giallo nei vicini ospedali di Desio, Monza San Gerardo e Milano Niguarda. La dinamica dello schianto è al vaglio degli agenti della polizia locale cittadina che nella serata di domenica, per permettere le operazioni di soccorso ed effettuare i rilievi hanno chiuso a lungo il tratto.