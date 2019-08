Auto investe bimbo di cinque mesi a passeggio coi nonni: paura a Seregno

Incidente stradale giovedì pomeriggio a Seregno. Intorno alle 18.30 in via Francesco Carlini una Fiat Panda condotta da una donna di 67 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito una coppia di nonni a passeggio con il nipotino di soli cinque mesi. Nell'urto il passeggino si è ribaltato e il neonato nella caduta avrebbe battuto la testa sull'asfalto. Immediato l'intervento dei soccorsi.

Sul posto insieme alla polizia locale sono intervenuti anche i sanitari del 118 con l'elisoccorso e quattro ambulanze in codice rosso. A preoccupare di più sono state le condizioni del piccolo che è stato trasferito in elicottero in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Nell'urto sono stati sbalzati a terra anche i nonni che per i traumi riportati sono stati accompagnati all'ospedale di Desio e al San Gerardo di Monza. Poco dopo lo scontro anche la donna al volante del veicolo, forse per lo choc, ha accusato un malore ed è stata soccorsa dal personale medico e accompagnata in una struttura sanitaria.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Seregno.