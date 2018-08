Incidenti a raffica, notte di paura per 3 ragazzi: uno in gravi condizioni

Tre giovani sono rimasti coinvolti in due distinti incidenti stradali, l'uno a poche ore dall'altro, nella notte in zona Seregno.

Intorno alle 7 di domenica mattina, infatti, due ragazzi 21 e 24 anni sono usciti di strada in auto finendo contro un muro in via Montello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e dalla centrale operativa del 118 sono state inviate ambulanze e l'automedica. I due a bordo della vettura sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Desio e Monza. Non sono in pericolo di vita.

Più serie, invece, le condizioni di un ragazzo coinvolto in uno schianto poche ore prima, intorno alle 4. La macchina guidata dal 21enne è finita contro un muretto e ha abbattuto un semaforo a Renate Brianza.

Il guidatore, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi prima contro un muretto e poi contro il semaforo vicino, abbattendolo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Seregno e i vigili del fuoco di Seregno per mettere in sicurezza la carreggiata ed estrarre il ferito. Il 21enne è stato portato al San Gerardo. E' in gravi condizioni.