Ragazzina di 14 anni investita a Seregno: soccorsi in codice rosso in via Milano

Una ragazzina di 14 anni è stata investita nella mattinata di venerdì a Seregno. L'incidente è avvenuto poco dopo le 7 del 4 ottobre all'altezza di via Milano, a ridosso di via Stadio, nei pressi del distributore Esso.

Secondo una prima ricostruzione la quattordicenne dopo l'investimento, a causa dell'impatto, avrebbe riportato un grave trauma cranico e un trauma alla gamba destra. In via Milano insieme alle forze dell'ordine si sono precipitati i soccorsi del 118 in codice rosso.

La giovane, al momento dell'intervento dei sanitari, era cosciente: è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza da un'ambulanza. Il rilievi per l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro sono stati affidati ai carabinieri.