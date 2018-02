Incidente a Seregno, perde il controllo della moto e investe mamma e figlia: in prognosi riservata un uomo

Ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava e ha investito una mamma di 40 anni che stava attraversando la strada con la figlia di sei.

Incidente a Seregno nella serata di giovedì in via Parini, intorno alle 22. Il motociclista, 45 anni, è il più grave: l'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato soccorso mentre era a terra, incosciente. Meno critiche invece le condizioni delle due passanti: mamma e figlia, soccorse in codice verde, sono state accompagnate al San Gerardo di Monza in codice verde per leggere contusioni ed escoriazioni. Tutti e tre di Seregno i protagonisti involontari dello scontro.

Sul posto sono arrivate un’automedica del 118 di Monza e tre ambulanze, una di Seregno soccorso, una dell’Avis di Meda ed una della Croce Bianca di Besana in Brianza. In via Parini è giunta anche una pattuglia della polizia locale che ora è al lavoro per capire l’esatta dinamica dell’incidente.