Perde il controllo dell'auto e si schianta: 20enne resta intrappolato tra le lamiere

Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il muro di un ristorante. Un impatto tremendo, tanto che è rimasto intrappolato tra le lamiere contorte della sua auto: è stato estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e accompagnato al pronto soccorso. È successo nella notte tra martedì e mercoledì 27 giugno a Seregno, protagonista dell'incidente: un ragazzo di 20 anni residente a Desio.

Tutto è accaduto intorno alle 4 nei pressi di via Cadore dove il giovane, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua C3 ed è andato a schiantarsi contro lo spigolo in pietra all'angolo del ristorante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e i sanitari del 118, il 20enne è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo di Monza.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Seregno che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.