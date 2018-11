Schianto in viale Tiziano a Seregno, auto si ribalta: attimi di paura per due ragazze

Prima l'incidente e l'auto che si ribalta, poi le sirene dei soccorritori. Attimi di paura per due ragazze di 21 e 24 anni nella notte tra mercoledì e giovedì 8 novembre a Seregno: la loro auto si è ribaltata in viale Tiziano.

L'incidente è avvenuto intorno alla 1.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni delle due giovani sono apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze: sono state estratte dalle lamiere dell'auto e la 24enne è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Desio per accertamenti, mentre la 21enne ha rifiutato i soccorsi.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno.