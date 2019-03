Incidente mortale a Seregno: donna investita in via Colzani

Tragico incidente stradale a Seregno nella serata di martedì 5 marzo. Una donna di sett'annni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Colzani, a ridosso della pizzeria Country.

Il sinistro è avvenuto pochi minuti dopo le 20 all'altezza del civico 110. Sul posto si è precipitata un'ambulanza della Croce Rossa di Desio accompagnata da un'automedica in codice rosso: la vittima è stata trasferita d'urgenza in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dove purtroppo è deceduta poco dopo.

In via Colzani, insieme ai soccorsi del 118, sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Seregno che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al volante della vettura, un'Audi, che ha investito la pensionata c'era un uomo, anche lui residente a Seregno.