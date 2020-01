Schianto in Valassina a Seregno tra due auto: cinque giovanissimi soccorsi

Due auto distrutte e cinque giovanissimi soccorsi. Incidente stradale domenica in tarda serata in Valassina in Brianza. Nel tratto tra Seregno San Salvatore e Carate Brianza, intorno alle 23.30, due utilitarie si sono scontrate mentre viaggiavano nel tratto. In seguito all'urto i veicoli sono stati sbalzati a diversi metri di distanza e sono finiti a ridosso della corsia di emergenza.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale insieme ai mezzi di emergenza del 118 con due ambulanze preallertate in codice giallo. A bordo delle due utilitarie, una Volkswagen e una Renault Clio, viaggiavano cinque ragazzi tra i 18 e i 21 anni rimasti tutti illesi. I mezzi di emergenza non hanno accompagnato nessuna delle persone coinvolte in ospedale: pesanti invece i danni per le due autovetture, distrutte in seguito allo schianto.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati effettuati dalla polstrada.