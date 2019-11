Seregno, camion perde carico e lamiera colpisce furgoncino: gravissima una donna

Una donna di 42 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale al San Gerardo di Monza dopo essere rimasta ferita in un incidente stradale causato dalla perdita di un carico mentre era a bordo di un furgoncino lungo la Valassina, all'alba di venerdì.

Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, all'altezza del chilometro 19, nel territorio di Seregno, a ridosso dell'uscita della Strada Statale 36 in direzione Sud, una lamiera avrebbe colpito il parabrezza del mezzo e ferito la donna.

La chiamata di emergenza ai soccorsi è giunta pochi minuti prima delle sei e sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza e un'automedica per prestare assistenza a una donna di 42 anni che viaggiava a bordo del mezzo. Secondo quanto al momento reso noto dall'Azienda Regionale Emergenza, oltre alla 42enne - che è stata accompagnata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza - un'altra persona è stata soccorsa dopo essere rimasta incastrata tra le lamiere dell'abitacolo. Sull'accaduto ora indaga la polizia stradale di Seregno che è intervenuta sul posto per i rilievi.