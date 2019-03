Incidente tra una moto e un'auto a Seregno, 64enne in ospedale

Incidente stradale a Seregno martedì mattina. Lo schianto, avvenuto all'intersezione con via Odescalchi, ha coinvolto uno scooter e una vettura, Un'Alfa Mito con al volante una donna.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 64 anni, trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.

I soccorsi sono intervenuti in via Ballerini insieme alla polizia locale poco dopo le 8.30 a sirene spiegate: il 118 è giunto sul posto con un'ambulanza del Soccorso Seregno e un'automedica preallertate in codice rosso. Per fortuna poi le condizioni dell'uomo sono apparse meno gravi del previsto e il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice giallo.

La dinamica dello schianto è al vaglio degli agenti della polizia locale di Seregno che si sono occupati dei rilievi.