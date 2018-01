Incidente a Sesto, investito pensionato: morto 84enne di Brugherio

Prima l'urto che lo ha sbalzato sull'asfalto bagnato, poi le sierene delle ambulanze e la corsa, in codice rosso, al pronto soccorso del San Raffaele.

Purtroppo è stato tutto inutile per lui, Alberto N., anziano di 84 anni residente a Brugherio, in Brianza. Il dramma è avvenuto poco prima delle 20.20 nella serata di giovedì 26 gennaio in via Di Vittorio all'incrocio con via Manin a Sesto San Giovanni. L'auto, una Seat Ibiza guidata da un 50enne, stava percorrendo via l'arteria stradale in direzione Sesto, lo schianto è avvenuto al semaforo quando il pedone, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando l'incrocio.

Non è ancora chiaro se il pedone abbia attraversato con il rosso. Le condizioni dell'84enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'anziano è stato stabilizzato e accompagnato al pronto soccorso del San Raffaele, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita.