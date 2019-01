Incidente a Sesto, schianto tra un camion e un'auto alla rotatoria: due donne ferite. Foto

Incidente lunedì sera a Sesto San Giovanni. Alle 19.30, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e un camion si sono schiantati tra loro in via Giuseppe di Vittorio, alla rotatoria che porta allo svincolo per la tangenziale e l'autostrada.

Ad avere la peggio nell'impatto sono state le due donne - quarantacinque e quarantasei anni - che si trovavano a bordo della macchina, una Renault. Nello scontro, molto violento, sono entrambe rimaste ferite e sono state soccorse dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118. Le vittime sono state soccorse sul posto e poi accompagnate in codice verde alla Multimedica di Sesto, fortunatamente soltanto a scopo precauzionale.

In via di Vittorio sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri della compagnia di Sesto, che hanno effettuato i rilievi del caso. Stando ai primi accertamenti, a causare l'incidente sarebbe stata una mancata precedenza.