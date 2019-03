Travolta e uccisa da un autobus a Sesto San Giovanni, muore una donna di 60 anni

Incidente mortale sabato mattina a Sesto San Giovanni. Pochi minuti prima delle 9 in piazza Primo Maggio, davanti alla stazione ferroviaria, un autobus, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito una donna. Per la signora, trasportata in condizioni disperate in codice rosso in ospedale, purtroppo non c'è stato nulla da fare: la donna, sessant'anni, è morta poco dopo all'ospedale civile.

L'incidente

L'episodio è avvenuto in piazza Primo Maggio, da dove partono tutti i bus a lunga percorrenza, alle 8.55 di sabato. A dare per la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che ha ricevuto diverse chiamate da parte dei testimoni.

Sul posto, i medici sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica ma per la 60enne, purtroppo, c'era già poco da fare a causa del gravissimo trauma cranico e facciale.

La ricostruzione del sinistro è stata affidata agli agenti della polizia locale di Sesto San Giovanni che sono intervenuti per eseguire i rilievi.