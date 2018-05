Incidente nella notte a Seveso, in moto si schianta contro un'auto: 27enne gravissimo

Lotta tra la vita e la morte al San Raffaele il motociclista di 27 anni che nella serata di domenica 27 maggio è rimasto coinvolto in un grave incidente in Corso Garibaldi a Seveso.

Tutto è accaduto intorno alle 22.10 quando il giovane si è schiantato contro un'auto che — secondo quando emerso — pare fosse parcheggiata. Un urto violentissimo, tanto che il 27enne è stato sbalzato di circa 30 metri. Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un grave trauma facciale.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Seregno. Non è escluso che il giovane — per cause ancora da accertare — abbia perso il controllo della motocicletta schiantandosi contro l'automobile. Secondo quanto trapelato pare che non sia stato trovato il casco sul luogo dell'incidente.