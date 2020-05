Seveso, incidente sulla provinciale: dopo lo schianto auto prendono fuoco

Lo schianto sulla provinciale nella notte e poi le fiamme che all'improvviso hanno avvolto le due vetture, distruggendole. Sono sei le persone rimaste coinvolte nell'incidente avvenuto nella nottata tra venerdì e sabato a Seveso, in corso Garibaldi.

Intorno alla 1.30 di notte le due auto - per cause in corso di accertamento - si sono scontrate e in seguito all'urto poi è divampato il rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza con squadre da Bovisio Masciago e Seregno insieme al personale del 118 con tre ambulanze e un'automedica.

In corso Garibaldi sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Seregno che si sono occupati di rilevare il sinistro e accertare le responsabilità. Sei le persone soccorse e accompagnate in codice giallo e verde nei vicini ospedali: hanno tutti tra i 25 e i 40 anni e nessuno di loro risulta versare in condizioni critiche.