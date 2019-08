Incidente mortale a Seveso: muore ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni a perso la vita in un incidente. Tragedia nella giornata di mercoledì 21 agosto a Seveso. Il giovane stava viaggiando con la sua moto in via della Repubblica quando, per cause ancora in via di accertamento, si è schiantato contro il guard rail verso le 10:30. Sul posto 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale.

Il 18enne, residente a Cesano Maderno, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Desio, in codice rosso. Le ferite e i traumi riportati nell'impatto però erano troppo gravi: il ragazzo è spirato poco dopo nel nosocomio. Al lavoro sul luogo dell'incidente per ricostruire la dinamica dell'incidente la polizia locale.

In base alle prime informazioni trapelate, al momento dell'impatto la vittima stava guidando da Cesano in direzione Seveso, quando ha perso il controllo del mezzo.