Incidente stradale a Seveso, paura per un bambino di 10 anni in via Manzoni

Brutto incidente stradale a Seveso nella mattinata di sabato 27 gennaio. In via Manzoni, all'altezza dell'incrocio con via Adua, un'utilitaria, una Fiat Punto, e uno scooter su cui viaggiavano padre e figlio si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Nell'incidente è rimasto coinvolto un bambino di 10 anni.

Il piccolo è stato soccorso e trasferito in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Pochi minuti dopo le 11.30 sul luogo del sinistro insieme alla polizia locale di Seveso sono giunti tre mezzi di soccorso del 118, con l'elisoccorso e due ambulanze preallertate in codice rosso.

In totale risultano quattro le persone coinvolte nel sinistro, oltre a padre e figlio che viaggiavano in sella al ciclomotore, sono rimasti lievemente feriti anche i due occupanti della vettura. La ricostruzione della dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Seveso che ha effettuato i rilievi.

(L'atterraggio dell'elisoccorso/Facebook- Beatrice Zanella)