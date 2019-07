Incidente a Seveso, moto finisce contro un furgone e un'auto: 21enne al San Gerardo

Lo scontro con un furgoncino e poi l'impatto contro un'auto. E un motociclista di 21 anni soccorso in codice rosso e trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza.

Grave incidente a Seveso nella mattinata di mercoledì 31 luglio. Poco prima di mezzogiorno in via Repubblica un furgone, una vettura e una dueruote, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Secondo le prime informazioni la moto avrebbe prima impattato contro la parte posteriore del furgone e poi, perdendo il controllo, sarebbe finita contro una Classe A che proveniva dalla direzione opposta. In via Repubblica, insieme agli agenti della polizia locale, sono intervenuti anche i mezzi di emergenza del 118 accorsi con due ambulanze e l'elicottero.

A preoccupare di più sono state fin da subito le condizioni del motociclista, un ragazzo di 21 anni che è stato accompagnato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza. Il giovane risulta fosse cosciente al momento dell'intervento dei sanitari e avrebbe riportato traumi al femore e al bacino. Gli altri due conducenti coinvolti nello scontro non hanno fatto ricorso a cure mediche. I rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro sono stati affidati alla polizia locale di Seveso.